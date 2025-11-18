初めて横綱に挑んだ義ノ富士（熊本県宇土市出身）は豊昇龍にはね返されて3敗目を喫した。「やってやろうという気持ちが大きかった」ものの、突き押しの応酬から右でいなされて背中を向けてしまい、送り投げで土俵にたたきつけられた。「慎重にいき過ぎた。（相手を）見過ぎました」と反省する。10日目は大の里戦で「頑張ります」と短い言葉に決意を込めた。