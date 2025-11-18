【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、サウジアラビアにF35ステルス戦闘機を売却すると表明した。ホワイトハウスで記者団に語った。イスラエルの軍事的優位性維持を重視してきた米国の中東政策を転換させる。18日にサウジの実権を握るムハンマド皇太子とホワイトハウスで会談する予定で米サウジの防衛協力協定も話し合う。中東でF35を保有する国はイスラエルだけで、サウジが購入すれば中東の軍事バランスが変化する。サ