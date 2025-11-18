DeNAの伊藤光捕手DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した伊藤光捕手（36）が楽天に移籍することが17日、関係者への取材で分かった。契約は単年の見込みで、近く球団から正式発表される。楽天はリーグ2番目に失点が多く、今季は4位に終わった。経験豊富なベテランの加入でバッテリーの底上げを狙う。面倒見のいい人柄や献身的な姿勢が若手の刺激になることも期待している。愛知県出身で、2008年に高知・明徳義塾高