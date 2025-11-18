天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、17日夜、公式訪問先のラオスの首都ビエンチャンに到着されました。17日昼前、羽田空港を出発した愛子さまは、夜、首都ビエンチャンのホテルに到着し、出迎えたスタッフから花束を受け取られました。訪問を歓迎し、愛子さまの幸せを祈るラオスの伝統的な舞踊が披露され、愛子さまは説明を受けながら笑顔で見守り、現地流に両手を合わせ、丁寧にあいさつされる場面もありました。側近によりますと