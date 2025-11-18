女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王者・青野未来（３５）が、前ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者の桜井麻衣（３５）にリベンジ宣言だ。今夏のリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を制した青野は、１０月２６日の両国大会で林下詩美を撃破し、同王座の初戴冠を果たした。王座を手にしてから真っ先に後藤智香から挑戦を表明されたが、王者は拒否。１７日の後楽園大会ではノンタイトルの一騎打ちで後藤に勝利を収め、