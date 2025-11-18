NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.91（-0.18-0.30%） ニューヨーク原油の当限は反落。ウクライナ軍の攻撃によって、ロシア黒海沿岸の主要輸出港ノボロシースクからの石油輸出が一時停止したものの、輸出が再開したことが相場を圧迫した。米国がロシア石油大手ロスネフチとルクオイルに対する制裁を発表し、ロシアの代表的な原油のディスカウントが拡大していることも重し。ブルームバ