ウクライナの子ども2万人近くがロシアに連れ去られたとされる問題で、家族らが会見を開き、「子どもたちを早く返してほしい」と訴えました。記者「子どもが連れ去られたウクライナの母親らが会見を行っていて、すべての子どもには家族とともにいる権利があると訴えています」フランス・パリで17日に会見を開いたのは、ロシアに連れ去られた子どもたちを返してほしいと訴える家族らです。孫が連れ去られたリュドミラ・フェディヴさ