マレーシアのクアンタン市にあるライナスのレアアース工場。これに加え新たにサマリウムなどの分離精製施設を建設する（同社ウェブサイトより）【写真】オーストラリアのマウント・ウェルドにあるライナスのレアアース鉱床。マレーシアの新工場へ原料を供給する地政学リスクによるレアアース（希土類）供給への不安が世界的に高まる中で、オーストラリアの採掘・精製大手、ライナス・レアアースは10月29日、マレーシアに重希土類の