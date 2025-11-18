JR北海道とJR東日本から、冬の旅行シーズンに合わせた「神きっぷ」が発表されました。その名も「北海道&東日本パス」、発売は2025年11月28日(金)から。北海道と東日本エリアの普通列車が連続する7日間乗り放題になるというもので、春、夏、冬などの旅行シーズンに合わせて設定されています。多くの人が利用する「青春18きっぷ」と比較しても、利用範囲が狭まるぶん安さが際立っており、普通列車旅を楽しみたい方にはうってつけ