広尾学園が海外大学を意識し始めたのは2013年以降だという（写真：筆者撮影）【推移を見る】広尾学園 海外大学合格者数。2010年はゼロだったが……東京大学の18名を含む国立公大学79名、医学部医学科94名、早慶上智ICUが378名。これが2025年、私立「広尾学園」の卒業生の大学合格者数実績である。紛れもない進学校である。国内の高校で断トツ「海外大学合格者数」しかし、同校にはもっと驚くべき375名という数字がある。25年の海外