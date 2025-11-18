女優の岡崎紗絵が、26年1月にスタートするフジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』(毎週木曜22:00〜)に出演。同局のドラマで初めてヒロインを演じる。岡崎紗絵このドラマの舞台は、保険金が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険のプロフェッショナルで、人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るま