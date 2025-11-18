奇跡を起こすのがほぼ不可能なのは、サポーターも覚悟していただろう。だが、大事なプレーオフに向け、ホームで手痛い黒星を喫したことへの落胆は隠せない。11月16日のワールドカップ（W杯）欧州予選で、イタリアはノルウェーに１−４で敗れた。３大会連続となる予選敗退も懸念される大国のファンは、ふがいない結果に失望を露にしている。３ポイント差でノルウェーに得失点差で大きく下回り、本大会出場権を確定させるには