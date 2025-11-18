札幌・中央警察署は2025年11月17日、札幌市清田区に住む会社役員の女（55）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は2019年1月6日午後1時ごろ、札幌市中央区北11条西15丁目にあるコンビニエンスストアでアルバイト従業員のかばんから現金1万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、当時コンビニエンスストアの店長だった女は事務室に置いてあった当時アルバイト従業員だった男性のかばんの中の財布から1万円を盗んだというこ