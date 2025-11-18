18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比460円安の4万9810円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては513.91円安。出来高は1万2649枚だった。 TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比25.03ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49810-460 12649 日経2