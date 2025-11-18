「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）元日に滋賀県大津市にある本家へ顔を出した時のこと。ひと回り年下のいとこと再会を果たすと、彼は男の子３きょうだいの父になっていた。以前、まだ首が据わっていなかった長男坊は抱っこしているのだが、次男と三男とは初対面。テレビのアニメに夢中だった次男に「こんにちは」と声をかけると…振り向いた彼の顔を見て驚がく。まるで“生き写し”ではないかと錯覚してしまうほど、今は