無事に豪州遠征を終えたゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克）。メルボルンＣを最大目標に掲げ、昨年４月から進められた計画だった。メルボルンＣは約１６０年の歴史を誇る豪州最大のレース。０６年にはデルタブルースとポップロックが日本馬によるワンツーを決めている。「適性があるんじゃないか、というのはもちろんですが、オーナーに雰囲気を味わってほしくて。その場に連れていきたいという思いでした」と田中克師