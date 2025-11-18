ソフトバンクの尾形がみずほペイペイドームのブルペンで投球動作をチェックした。「出力もそうですし、狙ったところに投げられるようにするアプローチの一つです」。動画を撮りながら2時間ほど没頭していたとのことで「職人のようになれたらいいですよね」と話した。今季は自己最多38試合に登板するも防御率は4・67。フォームを見直し、投球の向上を目指す。