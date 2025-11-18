「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）同一年春秋マイルＧ１制覇へ向けて着々と歩みを進める。マイルの舞台で圧巻のパフォーマンスを見せ続けているジャンタルマンタル。２歳で朝日杯ＦＳ、３歳ではＮＨＫマイルＣを制し、初めての海外遠征だった昨年暮れの香港マイルでは１３着と崩れたが、それでも半年ぶりの実戦だった安田記念をきっちりと射止めてＧ１・３勝目。さすがの戦歴と言える。秋初戦の富士Ｓでは国内のマイル戦