¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025½÷»Ò¡Û´ôÉì½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» 62¡¼50 ÆüËÜ¹Ò¶õ¹âÅù³Ø¹» ËÌ³¤Æ»¡Ê11·î15Æü¡¿¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ´¤ë¡ªÇ´¤ë¡ªÌ©Ãå¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥ÈßÚÎö¤Î½Ö´Ö´ôÉì½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤Î3Ç¯À¸SF¡¦»°Âð¹áºÚ¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëYouTuber¤âÀä»¿¤¹¤ëÌ©Ãå¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î15Æü¤ËU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë