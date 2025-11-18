「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）連覇を狙うソウルラッシュ、ヴィクトリアＭの覇者アスコリピチェーノなど、マイル頂上決戦にふさわしいメンバーが集結。なかでも最注目は安田記念を制し、春秋マイルＧ１制覇が懸かるジャンタルマンタルだ。Ｖデータも唯一全項目をクリアなら死角はなし。Ｇ１Ｖ４を決めて頂点に君臨する。▼傾向（過去１０年）秋のマイル王決定戦。京都競馬場の改修工事に伴い、２０〜２２年は阪神で