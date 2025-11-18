うっすらと暗めの照明のホール内で、佳子さまの真っ赤なワンピースがステージ上で輝いている。11月14日、日本で初めて開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」の日本選手団の結団式に出席された佳子さま。手話を用いて、「皆様がこれまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しております」と挨拶し、日本代表の選手たちが紹介されると、手話の拍手でさかんにエールを送られていた。「デフリンピック