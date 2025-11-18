今日18日は、今季一番の寒気が流れ込むため、北海道では大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に注意が必要です。東北も日本海側ほど雪が降り、山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。北陸から山陰は平地では雨や雷雨に、山では雪が降りそうです。太平洋側は晴れますが、関東は夕方から所々で雨や雷雨となるでしょう。今日18日は今季一番の寒気が流入今日18日は、冬型の気圧配置となり、今季一番の寒気が流れ込むでしょう。上