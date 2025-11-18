勤務中に負傷したら、労災が適用されるのは誰もが知るところだ。ところが、信じられないような「労災隠し」をしようとする会社があるようだ。鹿児島県の30代男性（ITエンジニア／年収400万円）は、前職の町工場で勤務していたとき、衝撃的な体験をしたという。「プレス機に金型を取り付ける作業中に上側の部品が破損して金型が落下、下側との間に左手を挟まれて動かせなくなりました」重大な事故であり、当然一刻も早く病院へ行く