６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんとゆかりのある人物が明かす思い出などから、足跡をたどる長期連載の最終回は、まな弟子で巨人ＯＢ会長の中畑清氏（７１）。語り尽くせない数々のエピソードの中から出会い、伝説の地獄の伊東キャンプ、コーチ時代、アテネ五輪、球界発展への思いなどについて涙ながらに振り返り、ミスターの人間味あふれる秘話も披露した。（取材・構成＝片岡優帆）中畑さんが長嶋さんを初めて生で