サッカー日本代表は１７日、年内最終戦となる親善試合・ボリビア戦（１８日）に向け、試合会場の国立競技場で最終調整した。国際Ａマッチ指揮で日本歴代最多となる節目の１００試合目を迎える森保一監督（５７）は前日会見で、今活動中に亡くなったという長崎日大高時代の恩師らを思い、涙を流した。大切な人たちへ、弔いとなる３連勝締めを誓い、優勝を掲げる来年６月開幕のＷ杯北中米大会へチーム力の積み上げを図る。会見中