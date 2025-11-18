◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）第４２回マイルＣＳ（２３日、京都）は、安田記念覇者と昨年の覇者のマイル王２頭が激突する。史上９頭目となる同一年の春秋マイルＧ１制覇が懸かるジャンタルマンタルは、秋２戦目ですでに万全の仕上がりを誇る。迎え撃つソウルラッシュも骨折明けを叩き、上昇一途。春にドバイで香港の強豪を倒した当時の鞍上、クリスチャン・デムーロ騎手を背に、