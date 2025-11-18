前回2位の積水化学若手の中心選手、山本有真（25）がＶ奪還に意欲を見せている。クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）は11月23日、宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、弘進ゴムアスリートパーク仙台にフィニッシュする6区間42.195kmコースに、24チームが参加して行われる。積水化学はこれまで新谷仁美（37）、佐藤早也伽（31）らが主要区間を走り、5年連続2位以内を続けて来た（21、23年に優勝）。今年は昨年