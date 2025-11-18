嵐の相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（第1夜12月3日後6：30〜23：18／第2夜12月10日後6：30〜9：54）について、超豪華出演アーティスト16組が解禁となった。Mrs. GREEN APPLE、Ado、中島健人、Creepy Nuts、幾田りら、AiScReamら豪華アーティストが登場。さらに『FNS歌謡祭』恒例ミュージカル企画に『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場する。【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜