ほっかほっか亭がロゴをデザインした人物を探し、公式Xなどで呼びかけて話題にとなった件が、依頼としてABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に採用され、21日に放送される。【画像】誰が書いたか不明…ほっかほっか亭の独特な書体デザイン今回は、和田アキ子が「今週の特命局長」として番組スタジオ初登場。驚きのなかで、「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」はVTR2本目で登