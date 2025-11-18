握力の低下、普段から気にかけていますか？（写真：C-geo / PIXTA）【画像で見る】簡単！すぐできる！指の関節を動かす「グーパー運動」のやり方50代を過ぎると「何もないところでつまずく」「突然よろけてヒヤリとする」「手すりがないと階段の上り下りが不安」……。そんなことが増えてきたら、もしかして足腰の衰えのサインかもしれません。筋肉は、特別に意識して運動や食事をしないかぎり、通常は年齢を重ねるにしたがって減