歴史的な活躍を続ける大谷に比肩する選手は、今のところ見つからない(C)Getty Images今シーズンもナ・リーグMVPにドジャースの大谷翔平が選ばれた。エンゼルス時代を含め3年連続、通算で4度目の受賞は現役最多、メジャー史上でもバリー・ボンズの7回に次いで歴代単独2位の記録。そして過去3度に続き今季も満票での選出となり、大谷はMVPレースでも圧倒的なインパクトを残している。【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫