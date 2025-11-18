午前９時半ごろ、トレーニング場に野手陣が集合。それぞれの除脂肪体重、筋肉量の目標値へ向けて組まれたメニューをスタートさせた。今季３軍で１１本塁打を放った竹下は、ベンチプレスを１００キロ、１１０キロ、１２０キロと重量を上げながらこなし、合間には「うわ〜、きつい！」と声が漏れた。支配下返り咲きを目指す中田は「無駄な動きが減り、パフォーマンスの向上につながる」と下半身強化をテーマに追い込んだ。会田３