この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あずき☺︎5m🦖(@redbeans_2025)さんの投稿です。子どもたちが気持ちよさそうに寝ている姿に、愛おしさが込み上げてきますよね。あずきさんは「写真だとこのかわいさを残せない気がして…」と、5か月の息子さんを咄嗟にスケッチ。まるで赤ちゃんの香りまでも伝わってくるような、愛のこもった素敵なスケッチです。 生後5か月の息子の