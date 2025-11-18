今年8月から9月までの間に新潟県柏崎市内の電気工事会社から電気工具を盗んだ疑いでとび職の男が逮捕されました。窃盗（職場ねらい）の疑いで逮捕されたのは、柏崎市に住むとび職の男(23)です。男は今年8月27日から9月1日までの間、柏崎市の電気工事会社から電気工具1台（時価約8万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害者からの届出で発覚。警察によりますと、盗まれた電気工具は充電式ネジカッターで、男は被