元AKB48メンバーでタレントの大島麻衣（38）が17日深夜に放送されたフジテレビ「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2・15）に出演。1日5本も食べているものを明かした。今回は「優勝手土産」をテーマにトークが展開された。その中で食生活で気をつけていることの話題となり、大島は「野菜を摂らないじゃん。この仕事をしていると。お弁当に野菜がないから」と、私生活では積極的に野菜を食べるようにしていることを明かした。