フィリーズ時代のハメルズ氏＝2015年7月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米国野球殿堂は17日、2026年の殿堂入り候補者27人を発表し、フィリーズなどで通算163勝を挙げた左腕コール・ハメルズ氏やブルワーズ一筋で通算352本塁打を放ったライアン・ブラウン氏、韓国出身で大谷翔平（ドジャース）に抜かれるまでアジア選手最多だった通算218本塁打の秋信守氏ら12人が新たに加わった。通算435本塁打をマークしたカルロス・