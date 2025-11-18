サッカー日本代表は１７日、国際親善試合のボリビア代表戦（１８日）に向けて、試合会場の東京・国立競技場で調整。体調不良のＭＦ北野颯太（２１）＝ザルツブルク＝を除く２５人がピッチで体を動かした。会見した森保一監督（５７）は、敵地での開催が中止され、没収試合となった２４年３月のＷ杯アジア２次予選の北朝鮮戦を除き、国際Ａマッチ通算１００試合目の指揮となるメモリアルな一戦を前に各所関係者に感謝。そして、目