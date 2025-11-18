◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）新関脇の安青錦が９日目で勝ち越しを決めた。平戸海の立ち合いの押しをあてがって、一瞬の引きに乗じて前傾姿勢で前進。左前まわしを引いて、相手が小手投げで振ってきたところを切り返し、さらに首根っこを捕まれると、左足を渡し込むようにして寄り倒した。「下から攻めることができた。その流れで前みつを取って、悪くはなかった」と振り返った。１敗を死守し、序ノ口デビ