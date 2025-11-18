NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4074.50（-19.70-0.48%） 金１２月限は続落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測後退を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、軟調となった。日中取引では、ジェファーソン米ＦＲＢ副議長が政策金利は中立水準に近付づいているとの見方を示すなか、もみ合いとなったのち、終盤に一段安となった。 MINKABU PRESS