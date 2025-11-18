·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëºå¿À¡¦ÇßÌî¡á17Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ëºå¿À¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¤¬17Æü¡¢25¡ó¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯2ÀéËü±ß¤ÎÃ±Ç¯¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï4Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿º£µ¨¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Ï32»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇ·â¤â52»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä2Ê¬¡¢2ÂÇÅÀ¤ÈÄãÌÂ¤·