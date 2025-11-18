◇国際親善試合日本ーボリビア（2025年11月18日国立）サッカー日本代表は18日、ボリビアと親善試合を行う森保体制最多出場、最多得点記録保持者が指揮官の100試合目を勝利で祝う。MF南野拓実（30）は18年の森保ジャパン発足以来、主軸としてチームを支え、70試合26得点。10月の代表活動からは3試合で腕章を巻き、ここ2試合連発中と好調だ。「森保さんと長くやらせてもらって一緒に戦ってきた思いもある。素直に、その1