◇大相撲九州場所9日目（2025年11月17日福岡国際センター）時疾風が藤ノ川との2敗対決を寄りきりで制し、自己最速の9日目で勝ち越しに王手をかけた。立ち合いから右四つで攻め立てられたが、持ち味の低い攻めで反撃。最後は首投げにきた相手に右の差し手を抜き、おなかを押して対応した。場所前に出稽古で手合わせした20歳に逆転勝ちし「（藤ノ川は）下からくるし、凄い速い。落ち着いて取れました」。後半戦に台風の目