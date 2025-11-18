楽天左腕の辛島が契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸8000万円（金額は推定）でサイン。4年契約最終年の来季へ「複数年（契約）してもらってからケガが続いて本当に力になれていない。申し訳ない気持ちと、なんとかチームの力になれるように」と18年目のシーズンを見据えた。今季は1軍登板は2試合のみ。10月には左肘のクリーニング手術を受けたが、既にスローイングを再開しており「来年2月のキャンプでバッターを相手に投げ