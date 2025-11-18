元AKB48メンバーでタレントの大島麻衣（38）が17日深夜に放送されたフジテレビ「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2・15）に出演。今ハマっている調味料を明かした。今回は「優勝手土産」をテーマにトークが展開された。その中で、大島は「今日2人に食べてほしいね、私の地元のね最近バズってるのを持ってきた」と千葉県野田市で流行っているというものを持参していた。取り出したのはキッコーマンが販売している「サクサクし