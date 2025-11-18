今季6月に支配下選手登録をつかんだ巨人・三塚が、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、30万円増の年俸450万円（金額は推定）でサインした。6試合の出場で12打数無安打に終わり、オフの自主トレは岡本に2年連続で弟子入りする。「打席でのボールの待ち方だったり、読みとか準備の部分をできるように臨みたいです」と力を込めた。