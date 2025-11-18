男性16人組「THERAMPAGE」の川村壱馬（28）が、精神面の不調のため当面の間活動を休止すると、17日に所属事務所が発表した。所属事務所によると、先週に精神的な不調が確認され医師の診察を受けた。「心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」という。14日には予定していたワンマンライブやトークイベントの出演を見合わせることが発表されており、ファンの間では心配の声が上がっていた。