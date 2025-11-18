台湾プロ野球の統一は17日、海外移籍制度を申請していた林安可（リン・アンクウ）外野手（28）の交渉権を西武が獲得したと発表した。左投げ左打ちの強打者で、7年目の今季は打率・318、23本塁打、73打点。20年は32本塁打、99打点で2冠に輝いた。昨年11月の国際大会「プレミア12」では、日本戦で横山（ロッテ）から右翼上段への特大ソロを放っており、広池浩司球団本部長は7日に「打球速度も速いし魅力的」と話していた。西武