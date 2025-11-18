女優のキムラ緑子（64）が17日、都内で主演舞台「わが歌ブギウギ―笠置シヅ子物語―」（東京・三越劇場、来年1月2〜20日）の取材会に出席した。戦後の大スター笠置シヅ子を描く物語。キムラにとっては憧れていた役で「楽屋でお話を聞いて、一気に明るい視界が開けました」と出演を喜んだ。夫役の林翔太（35）は過去にもキムラと恋人役を演じており「緑子さんの専属恋人になりたい」と話した。松村雄基（62）は服部良一役を演