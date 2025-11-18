◇大相撲九州場所9日目（2025年11月17日福岡国際センター）新関脇・安青錦は平幕・平戸海を寄り倒して1敗をキープした。9日目での勝ち越しは、自己最速タイ。序ノ口デビュー以来の勝ち越しを13場所連続に伸ばした。平幕・欧勝馬を押し出し、全勝を守った横綱・大の里を安青錦が1差で追う展開は変わらず、2敗で豊昇龍と平幕の時疾風が続く。安青錦は自らの身上を貫いた。平戸海の突っ張りをあてがい、つかんだ左上手が命綱