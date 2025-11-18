ロッテが宮崎県都城市での秋季キャンプを打ち上げた。手締めのあいさつで山本が「地獄のサブローキャンプ」と表現したほど鍛錬の日々。サブロー監督は「やればできることが分かりましたね。投手のクイックにしても、細かい作戦、走塁もそうですけど」とうなずいた。来春のキャンプについては故障予防なども考慮し、量よりも質を高めていく方針だが、「厳しいキャンプであることは間違いない」と予告した。